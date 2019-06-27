SPOR

Edin Visca'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca'nın adı, uzun bir süredir Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu. 29 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak ülkesinde yayım yapan bir gazeteye açıklamada bulundu.

Edin Visca'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı soruldu.

Singapur'da tatil yapan Bosnalı oyuncu, Fenerbahçe iddiaları sorulunca, "Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR 10 TEMMUZ'DAN SONRA

10 Temmuz'a kadar tatiline devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, geleceği ile ilgili kararını sonrasında vereceği bildirildi.

2011'den bu yana Başakşehir forması giyen ve geçen sezon ligde 13 gol ve 14 asistle yıldızlaşan ve asist kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz ayrılmaya sıcak baktığını açıklamış ancak Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yıldızını bırakmayacağını açıklamıştı.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Başakşehir'den sürpriz transferBaşakşehir'den sürpriz transfer
Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunulduMedipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edin Visca Medipol Başakşehir Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Başkan transferi açıkladı: F.Bahçe'ye gidecek

Başkan transferi açıkladı: F.Bahçe'ye gidecek

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Barcelona'dan bir transfer daha

Barcelona'dan bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Emre Belözoğlu tarih verdi

Emre Belözoğlu tarih verdi

Arda Turan'a transferde büyük şok!

Arda Turan'a transferde büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edin Visca'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

Visca'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Furkan Soyalp, Başakşehir'de

Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir transferi bitirdi! 3 yıllık imza

Başakşehir'de Gulbrandsen imzalıyor

Başakşehir'de transfer

Başakşehir Bajic, Kudryashov ve Serdar Taşçı'yla da yollarını ayırdı

Başakşehir'de 3 ayrılık daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.