Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu ile iki aydır Visca transferi için görüştüklerini belirten Gümüşdağ, "Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet Başkan, Visca konusunda çok daha istekli ve arzuluydu. Onunla görüşmeleri iki aydır sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulüpte uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidişi yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda, o da 'Bana yardımcı olursanız sevinirim başkanım.' dedi. Nihai kararı bugün vermiş olduk. Özellikle iki ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik. 'İki aydır görüşmeleri süren bu transfer neden sonuçlandı?' diyorsanız, Trabzonspor çok istekliydi, başkan çok arzuluydu." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'i sürdürülebilir kılmak için transferlerin önemli olduğunu dile getiren Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Visca sadece bu sene istenmedi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından hepinizin malumu, yaklaşık 6-7 senedir ligde asist ve gol krallığı olan, istikrarı noktasında önde gelen bir oyuncu. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün adeta sembollerinden biri. Ona bu kulübe yaşattıkları ve verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır. Kat kat başarılar nasip olacaktır. Biz onunla şampiyonluk, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Hepsini yaşadık. Bu başarılarda en önemli unsurlardan biri Edin Visca’ydı. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok büyük başarılara imza atar."

Başkan Gümüşdağ, "Edin Visca'nın boşluğunu doldurmak için transfer yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulamaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız." yanıtını verdi.

- Ağaoğlu: "En uzun süren transferlerden birisiydi"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın transferi için yaklaşık iki aydır çabaladıklarını dile getirdi.

"Transferle alakalı çok şey yazıldı, çizildi. Bugün şu saat itibarıyla transferi neticelendirmiş bulunuyoruz." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu transferde bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ Beyefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Ekonomik anlamda namütenahi şartları olan bir kulüp değiliz. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının, büyük bir camianın ekonomik haklarını, daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple beraber gelebileceğimiz en son noktaya geldik ve el sıkıştık. Visca'yla da anlaştık. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek ve kendisine de teşekkür etmek istiyorum."

Visca'nın Medipol Başakşehir'e 11 yıl hizmet ettiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim. Biz yarının hesabını yapmıyoruz, hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünü, ne yarını, yarından sonraki günü... Çünkü Trabzon camiası ilginç bir camiadır. Her zaman başarı ister, başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için son 1,5 yıldır çok sistemli, planlı ve programlı çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Transferleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptıklarını aktaran Başkan Ağaoğlu, "Sportif, ekonomik, idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde bu noktaya geldik. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solumda görmüş olduğunu (Visca) kardeşimiz de bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine 'Hoş geldin.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın yarın sabah 09.40 uçağıyla Trabzon'a hareket edeceğini, sağlık kontrolünün ardından akşam da antrenmana çıkacağını açıkladı.

- Visca: "Sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız"

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Edin Visca, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Sayın başkan (Göksel Gümüşdağ), benim babam gibi. Öncelikle bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Uzun zaman oturduk, konuştuk. Çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Sayın Ahmet Başkan'a da teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, mutluyum ve Trabzonspor'a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor." açıklamasında bulunan Visca, "Çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra taraftarlarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız. Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca. Ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada." diyerek sözlerini tamamladı.

