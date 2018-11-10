Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Sanatı sayesinde kimseye muhtaç olmadığını belirten Akbayram, "Çocuklarımın yaşam garantilerini yaptım. Bundan sonrası da bana yeter. Yani İstanbul sizin olsa ne olacak? Yiyeceğiniz yine iki tabak" dedi.

"NELER GÖRDÜM AMA HEP AYNI EDİP AKBAYRAM'DIM"

"Darbeler, tutuklanmalar, gözaltılar, beş yıl çalışma yasağı. 69 yaşındayım. Neler gördüm. Ama hep aynı Edip Akbayram'dım" diyen Akbayram, şöyle devam etti:

— Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim. Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. "Aldığın maaş sana 1 ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?" diye sorarım. Doymuş insan, mutlu bir insan miting yapar mı? Karısını öldürür mü?

Akbayram, Çınar'ın "Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu atamaları yaptı. Kurul içerisinde sanatçılar da var. Size böyle bir teklifle gelinse kabul eder miydiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

— Asla. Benim onlarla tek farkım şudur. Onlar sarayın içindedir, ben dışındayım. Sarayın dışındaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten.

