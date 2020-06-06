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Edirne bandosundan, "9/8'lik Trakya havalarıyla" moral konseri

EDİRNE HABERLERİ  | 06.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Vatandaşlar hareketli şarkılarda sosyal mesafeyi koruyarak oynadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bando takımı, 9/8'lik Trakya havalarıyla vatandaşlara moral konseri verdi.

Şef Süleyman Uysal'ın yönetimindeki Edirne Belediyesi Bando Takımı, Polis Parkı'nda sahne aldı. Müzisyenler icra ettikleri hareketli eserlerle parka gelenlerin kulaklarının pasını sildi.

Bazı vatandaşlar hareketli şarkılarda sosyal mesafeyi koruyarak oynadı. Parka gelenlere dezenfektan ve maske de dağıtıldı.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak yaklaşık 3 aydır evlerinde kaldığını söyledi.

Vatandaşların evde kaldıkları sürede moral kaybı yaşadıklarına değinen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bu sürede psikososyal destek hizmetleri de arttı. Biz de halkımıza hafta sonu moral konserleri başlattık. Moral ve motivasyon bağışıklık sistemini de yükseltecektir. Vatandaşlarımıza bu sürede hareketli şarkılar dinlemelerini önerdik. Salgını anlatan filmler ve belgeseller çoğaldı, bunları izlemek moral bozukluğu yapacaktır. Komedi filmleri izleyelim, bizim Kemal Sunal filmlerimiz var. Moralimizi yüksek tutarak bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasına katkı sağlayabiliriz."

Tanrıkulu, bandonun yarın da 65 yaş üzeri vatandaşlara konser vereceğini kaydetti.

Bando şefi Süleyman Uysal ise Trakya havalarının insanların içini kıpırdattığını ifade etti.

Salgınla mücadele süresince vatandaşların moralini yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Uysal, herkesin bu süreci birlik beraberlik içerisinde atlatacağını sözlerine ekledi.

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