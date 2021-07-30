YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne ekonomisine "gurbetçi" dopingi

Edirne ekonomisine "gurbetçi" dopingi

30.07.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Türkiye'ye gelişlerinde hem de yaşadıkları ülkeye dönerken Edirne'den geçen gurbetçiler, yaptıkları alışverişlerle kent ekonomisine katkı sağlıyor - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt: - "Son iki yılda Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçi sayısı arttı. Esnafa dil kursları verildi, broşürler bastırıldı. Misafirlerimize de şehrimizi tanıtıcı broşürler veriyoruz. Hem gurbetçilerimiz hem esnafımız mutlu" - Almanya'dan gelen Rafet Köşe: - "İlk başta ciğer ziyafetine geliyoruz. Vakit buldukça çarşı merkezini geziyoruz. Esnafa katkımız olsun isteriz"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Kurban Bayramı tatili ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen ve tatilin ardından yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne'de yaptıkları alışverişle kent ekonomisini hareketlendirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne'de mola verip, alışveriş yapıyor.

İznini tamamlayıp yaşamlarını sürdürdükleri ülkelere gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler de Edirne'de alışveriş yapıp, Türkiye'ye veda ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, gurbetçilerin yaptıkları alışverişle Edirne esnafına büyük katkı sağladığını söyledi.

Gurbetçilerin yeme içme dışında uzun yoldan geldikleri için konaklama ihtiyaçlarını da Edirne'de karşıladığını ifade eden Zıpkınkurt, önceden direkt otoban üzerinden memleketine giden gurbetçilerin şimdi kente gelerek alışveriş yaptıklarını belirtti.

Zıpkınkurt, "Son iki yılda Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçi sayısı arttı. Gurbetçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnafa dil kursları verildi, broşürler bastırıldı. Misafirlerimize de şehrimizi tanıtıcı broşürler veriyoruz. İyi geri dönüşler alıyoruz. Hem gurbetçilerimiz hem esnafımız mutlu." dedi.

- "Esnafımız gurbetçilerin şehrimizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyor"

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da gurbetçilerin kent ekonomisine hareketlilik getirdiğini belirtti.

Gurbetçilerin büyük bölümünün kentte mola verip alışveriş yaptıktan sonra yollarına devam ettiğini anlatan Sanış, gurbetçilerin kentten mutlu ayrıldığını aktardı.

Sanış, "Koronavirüs nedeniyle uzun dönem dükkan açamayan esnafımız gurbetçilerin şehrimizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyor." diye konuştu.

Almanya'dan Edirne'ye gelen Rafet Köşe ise memleketi Sivas'a gitmeden önce ailesiyle tava ciğer yediğini söyledi.

Köşe, "İlk başta ciğer ziyafetine geliyoruz. Vakit buldukça çarşı merkezini geziyoruz. Esnafa katkımız olsun isteriz. İstirahat ettikten sonra Sivas'a ve Erzincan'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde "Uluslararası Hasta Ünitesi" açıldıEdirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde "Uluslararası Hasta Ünitesi" açıldı

Edirne Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:59
Öğle
13:25
İkindi
17:21
Akşam
20:42
Yatsı
22:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Pamuk Eczanesi
Merkez
Süer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.