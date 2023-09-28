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Edirne emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon: Tır sürücüsü gözaltına alındı

28.09.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Türkiye’den Bulgaristan’a çıkmak üzere olan ve Edirne polisi tarafından takibe alınan tır ve dorsesinde yapılan aramada 50 tabanca, 50 adet şarjör ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi.

Edirne emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon: Tır sürücüsü gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Türkiye’den Bulgaristan’a çıkmak üzere olan ve yurt dışına ambalaj malzemesi taşıyan bir tır Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı.

Ekipler tarafından otoyolda durdurulan tır ve dorsesinde narkotik köpeği ’Kongar’ın yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada yüklerin arasına gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi. Yakalanan 50 tabanca, 50 adet şarjör ve 4 yarı otomatik makineli tüfek İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.
Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü A.D’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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