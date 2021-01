Edirne ile Çanakkale arasında yeni projelerle dostluk köprüsü kuruluyor

Trakya Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021 yılında yeni projeler hayata geçirmek üzere söz kesti. Öğrenci topluluklarından personele, sosyal tesislerin kullanımından akademik çalışmalara kadar birçok proje için ortaklaşa hareket edecek olan iki üniversite, kurulacak dostluk köprüsüyle örnek teşkil edecek.

Balkan Üniversiteler Birliği ve Trakya Üniversiteler Birliğinin iki üyesi Trakya Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, güzel bir birlik ve dayanışma örneği sergileyerek birçok farklı alanda ortak projeler hayata geçirmeye hazırlanıyor. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile Çanakkale’de bir araya gelerek başta spor ve rekreasyon olmak üzere çeşitli projelerin ön görüşmesini gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi öğrencilerini temsilen Yüksek Lisans öğrencisi Emre Şen’in de yer aldığı ziyarette iki üniversitenin arasında kurulacak dostluk köprüsünün temelleri atıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılan görüşmede Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, her iki üniversitenin potansiyelinin ortaklaşa projelerle daha da açığa çıkması konusunda fikir birliğine vardı. Projelerin pandemi koşullarına rağmen harekete geçirilmesi konusunda hemfikir olan Prof. Dr. Hürmüz Koç ve Öğr. Gör. Burak İşçimen, öncelikli olarak her iki üniversitenin topluluklarının ve sportif başarı sağlamış öğrencilerinin online olarak buluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Trakya Üniversitesinin Enez’deki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin de Dardanos’taki sosyal tesislerinin her iki üniversite personeli tarafından kullanıma açılarak tatil olanak ve fırsatlarının arttırılmasının yanı sıra Spor Bilimleri Fakültelerinin karşılıklı olarak lisansüstü programları açılması ve gastronomi anlamında ortaklaşa eğitim faaliyetlerinin projelendirilmesi konularında fikir birliğine vardı. Görüşmede ayrıca, iki taraflı kamp ve spor müsabakaları, öğrencilere iki şehrin tarihi mekânlarının ziyaretleri, dalış, yelken, tiyatro, dans, müzik, tarih ve sporun her dalında topluluklar ile yüz yüze ve online eğitimler yapılması konuları görüşüldü.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, şehitler diyarı iki kadim kentin iki büyük kuruluşu arasındaki dostluk köprüsünün temellerini atmaya başladıklarını belirterek güzel projeler hayata geçireceklerini dile getirerek misafirperverliğinden ötürü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç’a ve fakülte akademisyenlerine teşekkür etti.