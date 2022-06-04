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Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı

04.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Nehri'nde düzenlenen yarışlarda 16 kulüpten yaklaşık 350 sporcu kürek çekiyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2'ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali başladı.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yarışlar öncesi sporcuları ziyaret ederek, Meriç Nehri kenarındaki festival alanını gezdi.

Kırbıyık, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl organizasyonun festival boyutunu bırakıp şampiyona dönemini başlatmak istediklerini söyledi.

Şampiyonanın ulusal ve uluslararası boyutlarının olacağını belirten Kırbıyık, "Önümüzdeki yıllardan itibaren kürek denince akıllara gelen şehirlerden birinin ya da en önemlisinin Edirne olacağını umut ediyorum." diye konuştu.

Meriç Nehri'nin gelecek yıldan itibaren durgun su hüviyetine kavuşan bir parkur haline geleceğini aktaran Kırbıyık, "Konumuyla birlikte Meriç Nehri, kürek sporu için gerçekten bulunmaz bir parkur olacak. Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. Yakın zamanda bunu da neticelendirip bu aşamaya geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Edirne'de uzun yıllar sürecek yarışmalar yapmak istediklerini anlatan Ertürk, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba'ya kürek sporuna ve kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Nesim İba da kentteki tüm kurumların festival için mesai harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizim maalesef bir kürek parkurumuz yok. Yani denizde, işte başka alanlarda Sapanca'da var. Allah oraların da eksikliğini göstermesin, oralarda yapılan bir spor olarak devam etmiş bugüne kadar. Bir tek Balkan şampiyonalarına ev sahipliği yapmışız. Meriç Nehri, Türkiye'de en son parkur olacak. Zaten yurt içinde başka parkur yok. Bu ne demek? Bu, önümüzdeki yıllarda burası gerek Türkiye gerek Balkan, Avrupa, dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak demek. Yani günübirlik böyle festival havasında değil, şehrin dinamizmini daha çok artıracak bir aktivite haline gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar devam ediyor."

Organizasyonda konuşmaların ardından yarışlar başladı.

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