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Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu

İHA İHA
23.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Edirne’de hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle dondurucu soğuk hava etkili olurken, öte yandan süs havuzları buz ise tuttu.

Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 1 derecelere kadar düştüğü kente süs havuzları ve yollar buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi’nde açıkta bulunan su hatlarının donması nedeniyle ile cadde esnafı buzu kırarak havuzdan su almak zorunda kaldı.

“HAVUZLAR DONDU”

Edirne yaşayan vatandaşlardan Tehmine Alieva, "Sabah dükkânda bulunan sular donmuş, dükkânımızı açmaya geldik. Havada çok soğuk. Biraz su ihtiyacımız olduğu için havuzdan almaya çalıştık ama havuzda donmuş. Buzu kırarak biraz su almaya çalışacağım" dedi.

“EDİRNE’NİN AYAZI MEŞHUR”

Edirne’nin Korucu köyünden şehir merkezine alışveriş yapmaya gelen Hatice Ayar, "Edirne’mizin kuru ayazı var ve bu soğuklar nedeniyle her taraf donuyor. Bak buradaki havuzlarda donmuş durumda. Buranın ayazı meşhur olduğu için ne havuz kalır nede bir şey" şeklinde konuştu.

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