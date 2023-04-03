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Edirne merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

03.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden H.G, A.H.S, S.S, Ö.D, Y.B, E.A, K.G, S.C. ve M.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bungalov ev ve araç kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için dün Van, Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Muğla ve Batman'da eş zamanlı Edirne merkezli düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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