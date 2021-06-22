Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 16 zanlı gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevde bulunan doktor, akademisyen, öğretmen ile avukatların da aralarında bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Edirne merkezli Ankara, İzmir, İstanbul Eskişehir, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ekipler tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



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