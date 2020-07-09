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Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE HABERLERİ  | 09.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsa

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,702 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,575 1,702 Arpa Kg 1,340 1,340

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Edirne Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Erkin Eczanesi
Merkez
Korkut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Deniz Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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