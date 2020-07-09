Edirne Ticaret Borsası

ED\u0130RNE (AA) - Edirne Ticaret Borsas\u0131nda Anadolu k\u0131rm\u0131z\u0131 sert bu\u011fday\u0131n kilogram\u0131 en y\u00fcksek 1,702 liradan sat\u0131ld\u0131.\nBorsada i\u015flem g\u00f6ren baz\u0131 \u00fcr\u00fcnler ve fiyatlar\u0131 \u015f\u00f6yle:\n\u00dcr\u00fcn Miktar En d\u00fc\u015f\u00fck En y\u00fcksek Bu\u011fday Kg 1,575 1,702 Arpa Kg 1,340 1,340G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Eski Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 harekete ge\u00e7ti! O yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 \u015fampiyon yapmak i\u00e7in...Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis m\u00fcdahale etti