Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanola törenle satıldı.

Büyükdöllük köyünden Mehmet Uçkun, tarlasından biçtiği 2 ton kanolayı Edirne Ticaret Borsası'na getirdi.

Kanola, tonu 19 bin liradan bir şirket tarafından satın alındı. Uçkun'a Borsa yönetimi tarafından plaket ile 100 litre mazot hediye edildi.

Satışa Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım da katıldı.

Öztürk, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

