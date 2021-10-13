YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Valisi Canalp Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç sürdü

Edirne Valisi Canalp Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç sürdü

13.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Canalp Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç sürdü

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç kullandı.

Canalp, parkta sağlık, güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye görevlilerinden eğitim alan öğrencileri dersliklerinde ziyaret ettikten sonra eğitim pistine geçerek akülü araç sürdü. Öğrencilerin de eşlik ettiği Canalp'e, parkta verilen teorik ve pratik eğitimlerle ilgili sunum yapıldı.

- "Türkiye'ye örnek bir eğitim veriliyor"

Canalp, burada yaptığı konuşmada, merkezde kapasitesi, içerisinde yer alan birimlerin fazlalığı ve çalışma yönergesiyle Türkiye'de örnek gösterilebilecek nitelikte trafik eğitimi verildiğini söyledi.

Çocukların sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve yangın güvenliği eğitimleri de aldığını belirten Canalp, parkın açılmasından bu yana 5 bin 700 öğrencinin eğitimlere katıldığını kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukların yaşam boyu hayatında devam ettireceği kavramları trafik eğitim parkında öğrendiğini ifade etti.

Edirne'deki merkezin tüm Türkiye'ye örnek işler otaya konulduğunu dile getiren Gürkan, "Bu ülkenin çocukları için ne yapsak azdır. Tüm kurumlar koordineli şekilde çocuklarımıza burada eğitim veriyor." dedi.

Vali Canalp ve beraberindekiler toplantının ardından çocuklarla itfaiye eğitim alanını inceledi. İtfaiye eri, çocuklara yangın söndürme tüpünün kullanımını anlattı. Eğitimde temsili bir yangın da yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
Edirne'de başlayan sağanak gece etkisini artıracakEdirne'de başlayan sağanak gece etkisini artıracak

Edirne Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:17
Öğle
13:05
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Çiftçi Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.