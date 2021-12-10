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Edirne Valisi Canalp'in tercihi "Kırkpınar'ın" yansıtıldığı fotoğraf oldu

10.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Canalp'in tercihi "Kırkpınar'ın" yansıtıldığı fotoğraf oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Canalp, makamında katıldığı, AA'nın 2012 yılından sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen 64 fotoğrafı inceledi.

Her biri birbirinden güzel kareler arasından seçim yapmakta zorlandığını, 6 buçuk asrı geçen tarihiyle dünyanın en uzun süreli spor organizasyonu sayılan Kırkpınar'ın yansıtıldığı fotoğrafı çok beğendiğini belirten Canalp, spor kategorisinde 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Ali Gürbüz ile rakibi Tanju Gemici'nin müsabakasında Gökhan Balcı'nın kaydettiği "El ense" adlı fotoğrafı seçti.

Canalp, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Vali Canalp, oylamanın ardından AA'nın çok güzel işler yaptığını ifade ederek, çalışanlarına başarılar diledi.

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