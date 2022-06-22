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Edirne'de 13 düzensiz göçmenle yakalanan 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı tutuklandı

22.06.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 13 düzensiz göçmenle yakalanan 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 13 düzensiz göçmenin Avrupa'ya yasa dışı yollardan kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y. Ç. ve Ö.E, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ihbarı üzerine dün Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemi analizi sonucu göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen minibüs ve otomobili takibe almış, Havsa ilçesi yakınlarında "dur" ihtarına uymayan araç sürücüleri Süloğlu ilçesine doğru kaçmıştı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri belirlenen sürücüler Y.Ç. ve Ö.E. gözaltına alınmıştı.

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