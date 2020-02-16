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Edirne'de 2 kişi silahla yaralandı

EDİRNE HABERLERİ  | 16.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Edirne'de 2 kişi silahla yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barutluk Mahallesi'nde Murat N, 22 BB 557 plakalı pikaptaki sürücü Mert M. ile araçtaki Ürfet K'yi silahla yaraladı.

Araçta bulunan Neyzen A. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Silahlı saldırı sonrası yaralılar, araçla Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istedi.

Merkezdeki polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polisin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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Edirne Silah Yaralama

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