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Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı

07.09.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı

Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü tutuklandı.

Gelibolu-Keşan yolundaki kazada otomobilde bulunan Uğur Ö. İle Özgür K’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından otobüs sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Enez ilçesinde dün, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D'nin kullandığı 22 AT 568 plakalı otobüse arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

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Anahtar Kelimeler:
Keşan otobüs surucu

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