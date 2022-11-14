YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

14.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kavşaktan dönmeye çalışan kontrolsüz sürücü ana yoldan gelen araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.

Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Uzunköprü-Keşan kara yolu üzerinde meydana geldi. 22 UL 104 plakalı araç Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine seyir halinde iken kavşaktan kontrolsüz çıkan 17 ACN 854 plakalı aracın, 22 UL 104 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybının yaşanmazken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan bir süre dışarı çıkamadı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıEdirne'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildiTekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi
Ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybettiAğacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kaza

Edirne Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:25
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.