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Edirne'de 214 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 28.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Edirne'de 214 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 214 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Cezayir, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Fas uyruklu 214 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne Jandarma yakalama

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