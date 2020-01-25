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Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerindeki denetimlerde Mısır, Irak, Suriye, Cezayir, Pakistan, İran, Bangladeş, Afganistan ve Fas uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne

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