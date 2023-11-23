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Edirne’de 25 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi

23.11.2023 11:04 | Son Güncelleme:
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Edirne’de polis ve gümrük muhafaza ekiplerince koordineli yapılan çalışma sonucu, Almanya’dan ülkeye araçla giriş yapan şahsın sırt çantasında yapılan aramada 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Edirne’de 25 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yaptı. Çalışma sonucunda Almanya’dan ülkeye araçla giriş yapan T.A. isimli şahıs Kapıkule Gümrük sahasında durduruldu ve sırt çantasında arama yapıldı. Arama sonucu, T.A. isimli şahsın sırt çantasında 14 parça halinde faturasız gümrük kaçağı 25 kilo 190 gram külçe altın ele geçirildi.
Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan değer tespitinde gümrüklenmiş değeri 33 milyon 521 bin 146 Türk lirası olan faturasız 25 kilo 190 gram külçe altına el konuldu.

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