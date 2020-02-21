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Edirne'de 263 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 21.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Edirne'de 263 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 263 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Enez ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Bangladeş, Eritre, Afganistan, Pakistan, Mısır, Libya ve Fas uyruklu 263 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne sınır köyleri

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