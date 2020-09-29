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Edirne'de 3 Suriyeli, göçmenlerin para ve eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 29.09.2020 12:59 | Son Güncelleme

Edirne'de 3 Suriyeli, göçmenlerin para ve eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, göçmenlerin para ve eşyalarını gasbettikleri öne sürülen 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemici köyünde dün polis özel harekat ve hudut karakolu askerlerince 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 Suriye uyruklu durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyrukluların üzeri ve eşyaları arandı. Aramada, Yunanistan tarafından sınır dışı edilen göçmenlerden zorla alındığı değerlendirilen 218 akıllı cep telefonu, 20 tuşlu telefon, altın ve gümüş olduğu tahmin edilen 2 bilezik, bileklik, 24 kolye, 28 yüzük, 27 küpe ile 535 avro, 27 bin 897 lira, 367 dolar, 7 bin 580 İran riyali, 62 bin Suriye lirası, 80 Sırbistan dinarı, 780 Sudan sterlini, 500 Makedonya dinarı, 20 Libya dinarı, elektronik sigara, 22 kol saati, 2 güneş gözlüğü, 14 paket yabancı bandrollü sigara, 4 taşınabilir şarj, dövme kalemi, dijital kart, USB dönüştürücü, 8 flash bellek, 9 hafıza kartı, 5 SIM kart ve 4 kulaklık ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, malzemelere el koyarken, 3 Suriyeli gözaltına aldı.

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