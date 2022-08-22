YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de 3 yeni hibrit ayçiçeği çeşidi geliştirildi

Edirne'de 3 yeni hibrit ayçiçeği çeşidi geliştirildi

22.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek: - "Geliştirdiğimiz çeşitler tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Amacımız rekabet düzeyi yüksek çeşitleri geliştirmek"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde verim kayıplarına yol açan köse hastalığına (mildiyo) yüksek dayanıklı 3 yeni hibrit ayçiçeği çeşidi geliştirdi.

Edirne'deki 100 dekarlık ayçiçeği deneme arazisinde sürdürülen çalışmalarda hastalıklara karşı dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirmek için araştırmalar yapılıyor.

Türkiye'deki ayçiçeği ıslah çalışmalarının koordinatörlüğünü yürüten Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, her yıl yaklaşık 20 bin genetik materyal üzerinde çalışma yaparak kaliteli performans gösteren çeşitleri tescile sunuyor.

Enstitüde yapılan çalışmalar neticesinde köse hastalığına yüksek dayanıklı "SAN 2259", "SAN 2239" ve "TR 2242" çeşitleri geliştirildi.

Üretimi yapılan yeni çeşitler farklı destekleme projeleriyle ülke genelinde çiftçilere dağıtıldı. Yeni çeşitlerin deneme arazilerindeki performansının üreticilerin arazilerinde de gözlendiği ve bu yıl ayçiçeği tarlalarında yoğun olarak köse hastalığına karşı dayanıklılık gösterdiği tespit edildi.

- Hedef verimli çeşitleri ortaya çıkarmak

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, öncelikli amaçlarının yağlık ayçiçeği hibrit ıslah çalışmalarını başarıyla yürütüp, verimli çeşitler ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Tülek, ıslah çalışmalarının arazide ve laboratuvarda yapılan uzun araştırmaları kapsadığını, yeni bir çeşit geliştirmenin ortalama 7-8 yılı bulduğunu ifade etti.

Yüksek verimin yanı sıra hastalıklara toleranslı çeşit geliştirmenin önemine değinen Tülek, şunları kaydetti:

"Öncelikle yüksek verimli çeşitler üretmeyi arzuluyoruz. Yine çeşitlerimiz köse hastalığına karşı yüksek derece toleranslı olmak zorunda. Bunun yanında canavar otuna (orobanş) karşı da çeşitlerimizi test ediyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında yeni 3 üç çeşidimiz ön plana çıktı. Bunların üretimleri gerçekleştirildi ve şu anda çiftçi tarlalarında da aynı zamanda değişik projeler kapsamında üretimi yapılmakta. 'SAN 2259', 'SAN 2239' ve 'TR 2242' çeşitlerinin performansları gerçekten yüksek. Yüzde 75 hibe desteğiyle Türkiye'nin her yerinde bu çeşitlerin ekimi yapıldı."

- Yeni çeşitler köse hastalığından etkilenmedi

Tülek, enstitüde geliştirilen ve tescili yapılan hibrit ayçiçeği çeşitlerinin Türkiye'nin her yerinde ekildiğini dile getirdi.

Bazı çeşitlerin Rusya ve Ukrayna gibi ayçiçeği üretiminde önde gelen ülkelerde tescil edilerek ekildiğini anlatan Tülek, "Kamu-özel sektör iş birliğinde ortaklaşa projeler yürütüyoruz ve çeşitler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitler tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Amacımız rekabet düzeyi yüksek çeşitleri geliştirmek." diye konuştu.

Trakya'da bu yıl erken dönem ayçiçeğinde köse hastalığı salgını yaşandığını anlatan Tülek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde epidemi (salgın) olan bölgelerde enstitümüz tarafından geliştirilen ve ekimi yapılan yeni 3 çeşitte köse hastalığı görülmedi. Yani bu epidemi koşullarında hastalıktan etkilenmediğini gördük. Yani bu çeşitlerimiz zaten ıslah programında. öncesinde köse hastalığına karşı da zaten test ediliyor. Bu aşamalardan geçtikten sonra biz bunu tecile sunuyoruz. Bu çeşitlerimizin yüksek derecede köse hastalığına toleranslı olması çok büyük bir avantaj. Biliyorsunuz epidemi olan yerlerde hastalığa yakalanan yerlerde birçok çiftçi mahsulünü bozmak zorunda kalmıştı. Tolerant çeşitleri ektiğiniz takdirde en azından bu tür olumsuz durumları da bertaraf etmiş oluyorsunuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendiEdirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi
Kütahya'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKütahya'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği tolerans

Edirne Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:22
Öğle
13:22
İkindi
17:08
Akşam
20:12
Yatsı
21:41
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.