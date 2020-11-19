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Edirne’de 30 dakikada 27 kişiye ceza kesildi

EDİRNE HABERLERİ  | 19.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, perşembe günleri kurulan pazar yerinde denetim yapan polis ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içen ve maske takmayan 27 kişiye 30 dakikada 900 TL idari para cezası kesti.Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Perşembe günleri kurulan açık ve kapalı pazaryerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı.Sabit noktaların yanı sıra yaya olarak da denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içen 27 kişiye 30 dakikada 900 lira idari para cezası uyguladı.Sigara içtiği esnada polis ekiplerini gördükten sonra elindeki sigarayı söndüren ve uzaklaşmaya çalışan bir kişi, yaktığı sigarayı söndürmek üzere olduğunu söyledi.

Edirne’de 30 dakikada 27 kişiye ceza kesildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, perşembe günleri kurulan pazar yerinde denetim yapan polis ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içen ve maske takmayan 27 kişiye 30 dakikada 900 TL idari para cezası kesti.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Perşembe günleri kurulan açık ve kapalı pazaryerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı.
Sabit noktaların yanı sıra yaya olarak da denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içen 27 kişiye 30 dakikada 900 lira idari para cezası uyguladı.
Sigara içtiği esnada polis ekiplerini gördükten sonra elindeki sigarayı söndüren ve uzaklaşmaya çalışan bir kişi, yaktığı sigarayı söndürmek üzere olduğunu söyledi. Maske takmadıkları ve sigara içtikleri için idari para cezası yazılanlar zaman zaman kendisine ceza yazan ekiplerle tartıştı.

Edirne’de 30 dakikada 27 kişiye ceza kesildi

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