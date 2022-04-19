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Edirne'de 3,5 yılda çöpten 26 milyon 790 kilovat elektrik üretildi

19.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 3,5 yılda çöpten 26 milyon 790 kilovat elektrik üretildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde 3,5 yılda çöpten 26 milyon 790 kilovat elektrik üretildiğini bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Gürkan, Edirne merkezde günlük ortalama 173 ton çöp toplanarak bertaraf tesisinde depolandığını belirtti.

Toplanan çöpten elektrik üretildiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Tesislerde 25 Kasım 2018 tarihi itibariyle elektrik üretmeye başladık. 2019 yılında 7 milyon 771 bin kilovat, 2020 yılında 8 milyon 856 bin kilovat, 2021 yılında 10 milyon 162 kilovat elektrik üretildi. Ayrıca tesislerde 2020 yılında 790 bin ton, 2021 yılında da 835 bin ton tıbbi atık toplandı. Toplamda baktığımızda 3,5 yılda 353 bin 725 ton çöp, bin 625 ton tıbbi atık depolanırken, 26 milyon 790 kilovat elektrik üretildi. Bu iyi bir rakam."

Toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporları oylandı. 2021 yılı kesin hesabı konusunda üyeler bilgilendirildi.

Bertaraf ve imha bedellerinin belirlenmesinin ardından EDİKAB encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

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