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Edirne'de 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in anısına lokma dağıtıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 17.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Edirne'de 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in anısına lokma dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Demokrat Parti (DP) Edirne İl Başkanlığı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle Selimiye Meydanı'nda lokma dağıttı.

DP Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz, burada yaptığı açıklamada, Demirel'i saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Demirel'in Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını anlatan Özyılmaz, "Süleyman Demirel, Türk demokrasi ve siyaset tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. Devletin en üst zirvesine sabır ve gayretiyle halkıyla birlikte ulaşmış büyük bir devlet adamıdır." dedi.

Merhum Demirel'in muhtıra ve darbeler karşısında davasından vazgeçmeyerek her zaman demokrasinin yanında olduğunu vurgulayan Özyılmaz, "Demirel, 50 yılı aşkın siyasi hayatında 7 defa başbakanlık yapmış, bu büyük görevini cumhurbaşkanlığı ile taçlandırmıştır. Bu süreçlerde ülkesine büyük eserler kazandırmıştır." diye konuştu.

Anma programına katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Demirel'in, Türkiye'ye önemli hizmetler vermiş bir devlet adamı olduğunu ifade etti.

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