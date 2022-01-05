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Edirne'de afet zararları için geçen sene 8 milyon 595 bin lira yardım sağlandı

05.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de afet zararları için geçen sene 8 milyon 595 bin lira yardım sağlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen yıl sağanak, dolu ve fırtınaya bağlı yaşanan afetlerden kaynaklı zararlar nedeniyle vatandaşlara 8 milyon 595 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, geçen sene merkez, Lalapaşa, Havsa, Meriç ilçelerinde aşırı sağanak, dolu ve fırtınadan kaynaklı zararların karşılandığını bildirildi.

Kent merkezi ve ilçelerde ocak, şubat, temmuz ve ekim aylarında afetler yaşandığı anımsatıldı.

Afetlerde meydana gelen zararlar için 7 milyon 539 bin 500 lira yardımın yanı sıra Edirne AFAD'ın da il genelinde yaşanan afetlerde meydana gelen zararların karşılanması için 1 milyon 56 bin lira acil yardım ödeneğinden yardım yaptığı ifade edildi.

- Uzunköprü'de hasar tespit sürüyor

Uzunköprü'de önceki hafta yaşanan taşkın sonrası hasar tespit çalışmasında sona gelindiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Şu ana kadar 2021 yılında yaşanan afetler için ilimiz genelinde toplam 8 milyon 595 bin 500 lira yardım yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde Uzunköprü ilçemizde yaşanan taşkın ile ilgili olarak acil ihtiyaçlar karşılanmış olup hasar tespit çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Tarım alanlarındaki taşkın sularının çekilmesiyle birlikte tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacaktır."

Uzunköprü'de geçen yıl 28 Aralık'ta Kırkavak Deresi'nin aşırı yağışlardan dolayı yatağından çıkması sonucu bölgede taşkın yaşanmıştı.

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