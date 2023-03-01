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Edirne'de afetzedelere destek amaçlı "İyilik Yürüyüşü" düzenlenecek

01.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla geliri AFAD'a bağışlanacak "Edirne İyilik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ, kentteki bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda "Bir Adım At Umudu Yaşat" sloganıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenlerin afetzedeler yararına 100 lira bağışta bulunacağını söyledi.

Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu kapsamında düzenlenecek etkinlikle depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Etkinliğin Edirne Valiliği ve belediye destekleriyle gerçekleştirileceğini aktaran Akdağ, "Sporun birleştirici gücünü hepimiz biliyoruz. Biz de bu kadim şehre yakışır şekilde bir etkinlik yapıp sosyal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Yardımlaşma örneği oluşturan Edirne İyilik Yürüyüşü'nde elde edilecek tüm gelir, depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak." diye konuştu.

Edirne İyilik Yürüyüşü etkinliğine kayıtlar www.edirnemaratonu.com üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinliğin tarihi ve 2 kilometrelik parkur önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

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afad destek

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