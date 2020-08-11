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Edirne'de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık güvenlik kamerasında

EDİRNE HABERLERİ  | 11.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Edirne'de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık güvenlik kamerasında

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Talatpaşa Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun büfesine gelen 2 şüpheli, görevliye ait 4 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Akaryakıt istasyonunun büfesindeki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Telefonu çalınan büfe görevlisi Osman Taş ve işletme müdürü Özcan Bos'un ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bos, gazetecilere yaptığı açıklamada, polise şikayette bulunduklarını söyledi.

"Talihsiz bir olay. Büfe görevlisi burada maaşla çalışan bir arkadaşımız. 4 bin lira değerinde maddi zararı var. Bu tarz bir olay müşterimizin de başına gelebilirdi." diyen Bos, zanlıların en kısa sürede yakalanmasını istedi.

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