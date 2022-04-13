Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cin Ali Caddesi'ndeki bir apartmandan 5 su sayacının çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu su sayaçlarını Ü.Ö'nün çaldığı belirlendi.

Beyaz Sokak'ta polisi görünce kaçan Ü.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elindeki poşetten 5 su sayacı çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz