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Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları sürdü

09.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları sürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Ziftin akışkan haldeyken ulaştığı en son noktada çalışma yapılıyor.

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran zift, iş makineleriyle tabaka halinde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

Temizlik çalışmalarının uzaması ise iş makinelerinin tarım arazilerinin bazı bölgelerine girememesinden kaynaklanıyor.

Bu nedenle çalışmaların bir kaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, 6 Nisan Çarşamba günü asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

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