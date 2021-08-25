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Edirne'de belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı

25.08.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı

Edirne'de belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önünü kestiği düğün konvoyunda damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Helvacıoğlu, belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği Necati İşcan Caddesi'nden geçen bir düğün konvoyunun önüne geçti, gelin arabasını durdurdu.

Gelenekler kapsamında "Alayım zarfı." diyen Helvacıoğlu'na damat, içerisinde para olan zarflardan verdi.

Helvacıoğlu, aldığı bahşişle mahalledeki bir kahvede vatandaşlara çay ısmarladı.

Mustafa Helvacıoğlu, bu anın fotoğraflarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesille aktarmak gerek. Bu arada verilen bahşişle vatandaşlarımıza çay ısmarladık." ifadelerini kullandı.

Edirne'de belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı

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