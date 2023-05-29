YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak

Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak

29.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne'de, merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

Projenin ihalesi 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, sulama imkanlarının genişlemesiyle tarımdan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Çömlekköy Barajı'nın tamamlanmasıyla binlerce dönüm toprağın suyla buluşacağını belirten Arabacı, şöyle devam etti:

"Barajın ihalesi hayırlısıyla 6 Haziran'da yapılacak. İnşallah ihaleyle birlikte yapımı başlar ve o bölgedeki üreticilerimizi de suyla buluştururuz. Baraj sayesinde kuraklıktan çok söz etmiyor olacağız. Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız. Biz üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve üretmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle daha iyi olacağına inanıyorum."

NEHİR KENARINDAKİ ÜRETİCİLER DE FAYDALANACAK

Arabacı, Edirneli üreticilerin yüksek kaliteli ve verimli ürünler yetiştirmek için çalıştığını vurguladı.

Barajın tamamlanmasıyla bazı dönemlerde kuraklığa bağlı yaşanan sorunların önüne geçileceğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Bulgaristan sınırından merkez ilçeye kadar olan kısımda 11 köyü sulama altına alıyor. Ciddi bir katkısı olacak. Bu barajda doluluk oranı yüksek olduğu dönemlerde nehirlere su takviyesi yapılabilecek. Bilindiği gibi bölgemizde yoğun bir çeltik üretimi var. Bu yılın başında yaşadığımız kuraklık nedeniyle çeltik üreticileri ekim konusunda endişeliydi. Yağışlar sayesinde bu endişe ortadan kalktı. Tabii baraj projesi hayata geçirildiğinde oradan nehre su salıp bu sıkıntı da ortadan kalkacak. Sadece Tunca Nehri kenarındaki üreticiler değil aşağıda Meriç Nehri kenarında üretim yapan üreticiler de bundan faydalanacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de çeltik ekimi başladıEdirne'de çeltik ekimi başladı
Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıBağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandıSamsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:37
Öğle
13:16
İkindi
17:16
Akşam
20:46
Yatsı
22:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Sifa eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Kiyik eczanesi
Merkez
Uygar eczanesi
Merkez
Akin eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.