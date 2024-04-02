YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

AA AA
02.04.2024 14:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 78 bin dönüm tarım arazisini suyla buluşturacak "Edirne Meriç Sulaması" Projesi'nde sona gelindi.

DSİ tarafından yapılan proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınan binlerce metreküp nehir suyu 260 kilometrelik boru hattıyla tarlalara ulaştırılacak.

Ekipler, 3 yıldır yürüttükleri çalışmalar kapsamında boru döşeme işini tamamladı.

Üyüklütatar köyündeki pompa istasyonundaki çalışmalarda da sona gelindi, Doyran köyündeki istasyonda çalışmalar sürüyor.

Test çalışmalarının ardından yıl içinde tarım arazilerine su verilmesi hedefleniyor.

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Abdullah Çetinçeker, modern sulama projelerinin üretime katkı sağladığını söyledi.

Üretime verilen destekleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetinçeker, "Bu projeyi dört gözle bekliyoruz. Bölgemizde su sıkıntısı çekiyorduk. Bundan sonra sulama sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah bizim için güzel olacak. Ürün çeşitliliğimiz artacak, su isteyen bitkileri rahatlıkla ekeceğiz. Su hayattır, su olunca verim artar." dedi.

Üretici Musa Şahin ise sulama imkanlarının artmasıyla ürünlerde verim ve kalitenin yükseleceğini ifade etti.

Büyük bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Şahin, "Çok iyi oldu. Boru hattı tarlamızın başına kadar gelecek. Sulama sıkıntısı yaşanmayacak. Devletimiz çok büyük pompalar kurdu, Allah razı olsun." diye konuştu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başakşehir’de bombalı saldırıda hasar gören iş yerleri görüntülendiBaşakşehir’de bombalı saldırıda hasar gören iş yerleri görüntülendi
Düzce'de otizmli çocuklar farkındalık günü etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdiDüzce'de otizmli çocuklar farkındalık günü etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi
Anahtar Kelimeler:
üretim

Edirne Namaz Vakitleri 2 Nisan Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:48
Öğle
13:22
İkindi
16:57
Akşam
19:47
Yatsı
21:10
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.