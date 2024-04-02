Edirne'de binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak projede sona gelindi

DSİ tarafından yapılan proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınan binlerce metreküp nehir suyu 260 kilometrelik boru hattıyla tarlalara ulaştırılacak.

Ekipler, 3 yıldır yürüttükleri çalışmalar kapsamında boru döşeme işini tamamladı.

Üyüklütatar köyündeki pompa istasyonundaki çalışmalarda da sona gelindi, Doyran köyündeki istasyonda çalışmalar sürüyor.

Test çalışmalarının ardından yıl içinde tarım arazilerine su verilmesi hedefleniyor.

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Abdullah Çetinçeker, modern sulama projelerinin üretime katkı sağladığını söyledi.

Üretime verilen destekleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetinçeker, "Bu projeyi dört gözle bekliyoruz. Bölgemizde su sıkıntısı çekiyorduk. Bundan sonra sulama sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah bizim için güzel olacak. Ürün çeşitliliğimiz artacak, su isteyen bitkileri rahatlıkla ekeceğiz. Su hayattır, su olunca verim artar." dedi.

Üretici Musa Şahin ise sulama imkanlarının artmasıyla ürünlerde verim ve kalitenin yükseleceğini ifade etti.

Büyük bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Şahin, "Çok iyi oldu. Boru hattı tarlamızın başına kadar gelecek. Sulama sıkıntısı yaşanmayacak. Devletimiz çok büyük pompalar kurdu, Allah razı olsun." diye konuştu.





