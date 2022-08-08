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Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

08.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.S'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 200 gram esrar ve 333 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Şüpheli A.S. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne narkotik

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