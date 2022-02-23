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Edirne'de bir grup CHP'li ertelenen kurultay kararını eleştirerek kongrelerin başlatılmasını istedi

23.02.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongrelerin başlamasını isteyen grubu temsil eden Nurhan Işıkseren: -"Olası bir erken seçim gerekçesiyle kurultayın 1 yıl ertelenmesini kabul edilemez buluyor ve itiraz ediyoruz. Partimizde örgütsel dinamikleri, kolektif siyaseti yok sayan bu kararın iptal edilmesini, kongrelerin başlatılmasını talep ediyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup CHP'li, CHP Genel Merkezi'nin kurultayı ertelemesine tepki göstererek kongrelerin başlaması talebini içeren dilekçelerini posta yoluyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan grup, düzenledikleri basın açıklamasıyla kongrelerin başlatılmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Nurhan Işıkseren, parti kongreleri ve kurultayın ertelenmesine itiraz ettiklerini söyledi. "Parti içi demokrasiyi örseleyen" kararlardan uzak durulması gerektiğini dile getiren Işıkseren, "Olası bir erken seçim gerekçesiyle kurultayın 1 yıl ertelenmesini kabul edilemez buluyor ve itiraz ediyoruz. Partimizde örgütsel dinamikleri, kolektif siyaseti yok sayan bu kararın iptal edilmesini, kongrelerin başlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Işıkseren, kongrelerde çarşaf liste uygulanmasını talep ettiklerini de belirterek şöyle sürdürdü:

"Kongrelerde, mahalle delege seçimlerinden itibaren tüm kademelerde sadece çarşaf liste uygulaması geçerli kılınmalıdır. Mahalle delege, ilçe, il ve parti meclisi seçimlerinde anahtar liste ve benzerlerinin dolaşıma sokularak çarşaf liste uygulaması amacından saptırılamaz. CHP'nin ülkeyi demokratik yönetme iddiasını zayıflatan anahtar liste girişimleri utanç vericidir, mutlaka önlenmelidir."

Grup, daha sonra PTT şubesine giderek taleplerinin yazılı olduğu 200 kişinin imzaladığı dilekçeyi Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

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