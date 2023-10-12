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Edirne'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

12.10.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Edirne'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki silahlı kavganın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan O.B, kardeşi E.B. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

O.B. ve kardeşi E.B. ile aralarında husumet bulunan T.P. ve babası A.P. arasında 4 gün önce çıkan kavgada E.B, tüfekle baba ve oğlunu yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P, hastanede yaşamını yitirmişti.

Şüpheliler O.B, kardeşi E.B. ve D.K, gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga

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