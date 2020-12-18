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Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 18.12.2020 12:17 | Son Güncelleme

Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.

Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul, Telli Çeşme Meydanı'ndaki oturma banklarının da kullanım dışı bırakılması kararını aldı.

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