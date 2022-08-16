YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü

Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü

16.08.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü

Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de su kanalına düşen araçta mahsur kalan sürücü ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde seyreden 22 ABU 070 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırımı aşarak su kanalına düştü.

Araçta mahsur kalan sürücü ve kızı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla içerisinde su olmayan kanaldan çıkarıldı.

Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İznini tamamlayan gurbetçilerin "hüzünlü dönüş yolculuğu" sürüyorİznini tamamlayan gurbetçilerin "hüzünlü dönüş yolculuğu" sürüyor
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldıBaşkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Otomobil

Edirne Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:16
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:21
Yatsı
21:52
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.