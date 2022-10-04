Edirne'de bir tırda 95 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırda 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Y.G'nin sürücülüğünü yaptığı tırı otoban gişelerinde durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorse bölümünde 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

Tırın sürücüsü Y.G. ekiplerce gözaltına alındı.

