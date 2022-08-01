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Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

01.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi kurtarıldı.

Mecidiye sahilinde birlikte denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başlayarak yardım istedi.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan kişiler, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayla sahilinde de denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan kişi, kurtarılarak aynı hastanede tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
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