YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de Bulgar zulmünde katledilen Türkan bebek için yapılacak törende Filistinli çocuklar da anılacak

Edirne'de Bulgar zulmünde katledilen Türkan bebek için yapılacak törende Filistinli çocuklar da anılacak

22.12.2023 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da 1984 yılında dönemin yönetiminin asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de düzenlenecek anma töreninde, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar da anılacak.

Edirne'de Bulgar zulmünde katledilen Türkan bebek için yapılacak törende Filistinli çocuklar da anılacak

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyada savaşların ve katliamların devam etmesine gösterdikleri tepkiyi dile getirdi.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de geçmişte baskı ve zulümlerle karşılaştığını vurgulayan Güneş, "Türk kimliğimize sahip çıkmak isterken totaliter rejim tarafından bizlere baskı uygulandı. Biz hiçbir ülkeyi, milleti ve insanları suçlamayız. Mazlumlara işkence yapan hükümetler ve yönetimlere karşıyız." dedi.

Güneş, savaşlarda yaşanan acıları gördüklerini ve en çok masumların zarar gördüğünü ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Güneş, "Filistin'de 8 bine yakın çocuk katledildi bu yaşananları kınıyoruz, tepkiliyiz. Aynı zamanda Bosna'daki soykırım unutulmadı. Bulgaristan'da ad değiştirme olaylarında binlerce kişi zulümle karşı karşıya kaldı. Türkan bebeğimiz annesinin kucağında şehit edildi." dedi.

Güneş, Türkan bebeği katlinin 39. yılında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları da anacaklarını söyledi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek için yaptırılan parktaki anıtın önünde 24 Aralık Pazar günü saat 11.00'de bir araya geleceklerini ifade eden Güneş, tüm vatandaşları anma törenine davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattıDorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı
Bitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışmasıBitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışması
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralıKuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan

Edirne Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
06:57
Sabah
08:31
Öğle
13:17
İkindi
15:33
Akşam
17:53
Yatsı
19:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Müge eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Gürak eczanesi
Merkez
Tekin eczanesi
Merkez
Saglam eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.