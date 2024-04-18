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Edirne'de çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya boyadı

AA AA
18.04.2024 10:53
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Edirne'deki tarlalarda kanola bitkisi, çiçek açmaya başladı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Rengiyle göz kamaştıran ve toprağı sarı bir halı gibi örten kanolalar, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Sapsarı görüntüsüyle ilgi çeken tarlalara giren vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanda güzel anları ölümsüzleştiriyor.

Kanola, son yıllarda çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Edirne'de bu yıl yaklaşık 35 bin dekar alana kanola ekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanola sarı tarla

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