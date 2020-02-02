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Edirne'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 02.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Edirne'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çiftçiler, kışın yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Karaağaç Mahallesi'nde bir işletmede düzenlenen yağmur duası programına katılanlara, daha sonra pilav ve ayran ikram edildi.

Organizasyon sorumlularından Cesur Pakarda, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan kuraklığın en kısa zamanda sona ermesini dilediğini belirtti.

Çiftçi Cengiz Yorulmaz ise kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Yağmur duası için bir araya geldiklerini ifade eden Yorulmaz, "Yazlık mahsuller için taban suyu gerekli. Önümüzdeki aylarda mutlaka yağışın olması lazım. Allah'a yalvaracağız, inşallah sesimizi duyacaktır." dedi.

Bulgar Sveti Georgi Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık da hep birlikte yapılan duaların kabul olacağını, çiftçilerin beklediği yağışların bir an önce gelmesini dilediğini kaydetti.

Etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bereket dua Yağmur

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