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Edirne'de çiftçilerin meşakkatli çeltik kurutma mesaisi başladı

18.10.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin zorlu çeltik kurutma mesaisi başladı.

Edirne'de çiftçilerin meşakkatli çeltik kurutma mesaisi başladı

Kentte mayıs ayında ekimi yapılan çeltikler, olgunlaşmasının ardından hasat edildi.

Tarladan yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde biçilen çeltikler, daha sonra kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 60 derecelik ısıyla kurutmaya tabi tutuluyor.

Nem oranına göre ortalama 10 saatlik kurutma işleminde sıcak hava yardımıyla yüzde 14-15 nem seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Mehmet Dağ, AA muhabirine, çeltik kurutma mesaisini gece gündüz demeden sürdürdüklerini söyledi.

Kömürle çalışan makinelerdeki kurutma işleminin zorlu olduğunu belirten Dağ, "Nem oranı yüksek çeltik, kurutma makinesinde aşağından yukarıya sürekli dönüyor. Makinedeki ısı sayesinde nemli giren çeltik kuru çıkıyor. Rutubeti ölçüldükten sonra uygun bir kurutma süresi belirleniyor. Çünkü tarladan farklı rutubet değerlerinde ürün çıkıyor. Nem durumuna göre 8-12 saat arasında kurutma tamamlanıyor." diye konuştu.

"EN KALİTELİ PİRİNCİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Üretici Özcan Çetin ise tarlada hasat edilen çeltikleri römorklarla kurutma alanlarına getirdiklerini ifade etti.

Çeltiklerin uygun nem seviyesine ulaşması için çaba sarf edildiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Zorlu bir iş yapıyoruz. Kömür yaktığımız kazanlar içeriye 55-60 derece ısı veriyor. Yaklaşık 10 saatte çeltikleri kurutabiliyoruz. Edirneli üreticiler olarak Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısına yakınını karşılıyoruz. En kaliteli pirinci yetiştirmek için çalışıyoruz. Hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Kurutma mesaisinin gelecek ayın ortasında tamamlanması bekleniyor.

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