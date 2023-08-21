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Edirne’de denizde korku dolu anlar

21.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de oyuncak şişme botla denize açılan ve sürüklenen anne ile 5 yaşlarındaki oğlunu kurtarmak isteyen 3 kişi de denizde mahsur kaldı.

5 kişinin kurtarılma anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahili’ne gelen anne ve oğlu, oyuncak şişme bota binerek Saros Körfezi’ne açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenip 1 mil açıkta mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak isteyen 3 genç yardımlarına gitti. Yardıma giden 3 genç de mahsur kalınca yardımlarına tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle yardımlarına yetişti. Dalgaların arasında mahsur kalan 5 kişi kısa sürede kurtarıldı.

Kurtarılan anne, “Siz olmasaydınız gelemezdik. Allah razı olsun” diyerek Altunhan’a teşekkür etti.

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