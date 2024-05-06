Edirne'de dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Edirne Belediyesince Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından bu sabah da Kakava ritüeli icra edildi.

Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, ardından Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

Vatandaşlardan bazıları dilek yazılı kağıtları alandaki ağaca astı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Roman vatandaşlarla üzerinde "Bolluk, bereket, barış, sevgi, huzur" yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün süren Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin son gününde dileklerin nehre atıldığını söyledi.

Edirne ve Edirneliler için iyi dileklerde bulunduklarını belirten Akın, "Oldukça güzel iki gün geçirdik, bugün de son gün. Çok güzel sahne performansları izledik. Görüyoruz ki Edirne'nin her geçen gün turizm potansiyeli artıyor biz de bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Misafirlerimizden çok güzel eleştiriler aldık muhakkak ki eksikliklerimiz de vardır. Biz bu anlamda anket çalışması da yaptırdık. İnşallah önümüzdeki yıl bu eksikliklerimizi tamamlamış şekilde daha iyi şartlarda şenliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Akın, şenliklere katılımın geçen yıla oranla önemli ölçüde arttığına işaret etti.

Şenliğe İzmir'den gelen Muzaffer Damlagül de Edirne'de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Şenliklerin son günü dilek dilemek için nehir kenarına geldiklerini ifade eden Damlagül, "Allah'tan önce sağlık, sonra evlatlarım için güzel bir gelecek diledim. Hızır ve İlyas peygamberler de bize destek olacak inşallah." dedi.

İzmir'den gelen Sabriye Yaparoğlu ise şenliklerin çok kalabalık olduğunu, çocukları için iyilikler dilediğini söyledi.

Özer Varel nehre para atarak bolluk ve bereket dileğinde bulunduğunu kaydetti.





