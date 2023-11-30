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Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden sanığa hapis cezası

30.11.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden sanık, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.K, müşteki doktor B.K. ile avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, dün gece rahatsızlanarak acil servise kaldırıldığında sağlık çalışanlarının kendisine çok iyi davrandığını, utancından onların yüzüne bakamadığını anlattı.

Doktor B.K'dan özür dilediğini belirten R.K, "Pişmanım, doktor hanımdan bana hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

B.K. da acil serviste hiç kimsenin sanığın üzerine yürümediğini, özel güvenlik görevlisinin de silahının bulunmadığını belirterek R.K'nın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da olay anına ait kamera görüntülerini izlediğini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığının görüldüğünü savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası verdiği sanık R.K'nın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Edirne'de 24 Ekim'de 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını R.K, henüz bilinmeyen nedenle acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmıştı. Doktoru silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Doktor hapis cezası sağlık çalışanı

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